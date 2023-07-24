Nel settore Val d'Europe, l'autobus EVE circolerà sul Cours de la Gondoire, girerà in un primo incrocio (T9) verso il viale circolare (RD344), attraverserà un ponte sui binari della RER A, quindi girerà a monte di un secondo incrocio (C0) verso Avenue Hergé.

Due stazioni* saranno situate sul corso della Gondoire su questa sequenza lunga circa 1 km:

Il capolinea "Hôpital intercommunal de Marne-la-Vallée", nelle immediate vicinanze dell'ingresso dell'ospedale

La stazione "Val d'Europe" che servirà il centro urbano, la futura Università di Montévrain e il centro commerciale regionale Val d'Europe. Questa stazione fornirà anche l'accesso alla stazione Val d'Europe (RER A e stazione degli autobus) e alla nuova stazione degli autobus di Montévrain (progetto).

Questa sequenza richiederà la ripresa della struttura che consente l'attraversamento della RER A e la modifica dello svincolo C0 (Boulevard circolare / Avenue Hergé e Europa), per garantire l'inserimento di corsie dedicate al Bus, una migliore leggibilità per il percorso delle modalità attive, limitando al contempo gli impatti sulle auto.

Una pista ciclabile bidirezionale sarà costruita su entrambe le rive del Cours de la Gondoire, poi sulla riva nord del viale circolare e continuerà sulla riva ovest su Avenue Hergé. I parcheggi per biciclette (armadietti sicuri e cerchi) saranno posizionati nelle immediate vicinanze delle stazioni.

* I nomi delle stazioni sono provvisori.