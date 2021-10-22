Applicazione
Possibili applicazioni
Aperto a tutti - individui, persone giuridiche, aziende private, comunità o associazioni - il programma Gares de Demain offre ancora tre stazioni da applicare.
Le seguenti tre stazioni hanno già svolto il lavoro di conformità, quindi devi solo venire a fare le tue finiture e mettere le valigie per dare vita al tuo progetto:
- Saint-Mammès (Linea R): Domande fino al 3 aprile 2026.
- Saint-Chéron (Linea C): Domande fino al 19 aprile 2026.
- Noi (Linea J): Domande fino al 19 aprile 2026.
Prendi i tuoi concetti e facci sognare le stazioni di domani!