Gares de demain

Responsabili di progetto sul posto

Molti responsabili di progetto hanno già beneficiato del programma Gares de Demain e sono in atto da più o meno tempo nelle stazioni della periferia dell'Ile-de-France:

  • Santeuil-le-Perchay (Linea J) - CoopVexin - Coopérative
  • Couilly-Saint-Germain-Quincy (linea T14) - Mamours & Co - Casa per assistenti all'infanzia
  • Bessancourt (Linea H) - Maison Zamparo - Fioraio
  • Bourron-Marlotte-Grez (Linea R) - Joema - Negozio dell'usato
  • L'Etang-la-Ville (Linea L) - Aux Quais - Sala da tè
  • Méry-sur-Oise (Linea H) - Baguette M - Fornaio
  • Le Coudray-Montceaux (Linea D) - Ville - Maison des Berges de Seine

Vincitori del bando 2025

I vincitori del bando Gares de Demain 2025 sono stati annunciati ufficialmente alle Assises des Transports dans la Ruralité il 5 dicembre 2025 e sono i seguenti:

  • Bougival (Linea L) – Station Cœur – Tiers-lieu
  • Etréchy (RER C) – Café Lykka – Café​
  • Evry Val de Seine (RER D) – La boîte à T – Caffè
  • L'Isle Adam Parmain (Linea H) – La Gare Fermière – Primeur in corto circuito
  • Livry sur Seine (Linea R) – La Lyre Gourmande – Pasticceria
  • Massy Verrières (RER B e C) – Pausa Cucito – Caffè / Servizio Personale
  • Lardy (RER C) – Il MEUP – Caffè cooperativo con azioni culturali e ambientali
  • Vaux sur Seine (Linea J) – Chez Julie – Café Jeux
  • Villiers Montbarbin (T14) – Il Moulin Jaune – Spazio culturale