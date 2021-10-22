Progetti
Responsabili di progetto sul posto
Molti responsabili di progetto hanno già beneficiato del programma Gares de Demain e sono in atto da più o meno tempo nelle stazioni della periferia dell'Ile-de-France:
- Santeuil-le-Perchay (Linea J) - CoopVexin - Coopérative
- Couilly-Saint-Germain-Quincy (linea T14) - Mamours & Co - Casa per assistenti all'infanzia
- Bessancourt (Linea H) - Maison Zamparo - Fioraio
- Bourron-Marlotte-Grez (Linea R) - Joema - Negozio dell'usato
- L'Etang-la-Ville (Linea L) - Aux Quais - Sala da tè
- Méry-sur-Oise (Linea H) - Baguette M - Fornaio
- Le Coudray-Montceaux (Linea D) - Ville - Maison des Berges de Seine
Vincitori del bando 2025
I vincitori del bando Gares de Demain 2025 sono stati annunciati ufficialmente alle Assises des Transports dans la Ruralité il 5 dicembre 2025 e sono i seguenti:
- Bougival (Linea L) – Station Cœur – Tiers-lieu
- Etréchy (RER C) – Café Lykka – Café
- Evry Val de Seine (RER D) – La boîte à T – Caffè
- L'Isle Adam Parmain (Linea H) – La Gare Fermière – Primeur in corto circuito
- Livry sur Seine (Linea R) – La Lyre Gourmande – Pasticceria
- Massy Verrières (RER B e C) – Pausa Cucito – Caffè / Servizio Personale
- Lardy (RER C) – Il MEUP – Caffè cooperativo con azioni culturali e ambientali
- Vaux sur Seine (Linea J) – Chez Julie – Café Jeux
- Villiers Montbarbin (T14) – Il Moulin Jaune – Spazio culturale