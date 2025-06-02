Le stazioni hanno accesso PRM?

L'accesso al piano terra dovrà essere adattato per facilitare l'accesso a tutti (a seconda della topografia dei locali e della fattibilità tecnica).

D'altra parte, le stazioni con un piano non sono dotate di ascensore, quindi i piani non sono conformi agli standard PRM. Se uno spazio aperto al pubblico deve essere allestito al piano superiore, lo stesso servizio dovrebbe essere fornito al piano terra in modo che sia accessibile a tutti gli utenti.