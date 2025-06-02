Invito a presentare progettiGares de demain
Il contratto di locazione che firmo è della stessa natura di un contratto di locazione commerciale?
Non si firma un contratto di locazione ma un contratto di occupazione temporanea. Si tratta di un contratto precario specifico del pubblico dominio che non dà diritto alla creazione di un'impresa che potrebbe essere trasferita alla partenza del titolare. È per questo motivo che una sovvenzione di funzionamento può essere offerta ai promotori di progetti privati.