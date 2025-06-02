Invito a presentare progettiGares de demain
Come vengono selezionati i progetti?
Tutti i criteri di selezione associati al presente invito a presentare progetti sono definiti nel regolamento di consultazione. Per ottimizzare le tue possibilità di ottenere i locali della stazione di tua scelta, devi soddisfare, nel tuo file di domanda, i seguenti criteri:
- Contributi al territorio e impegno per l'ambiente;
- Offerta di animazione e presenza in stazione;
- Capacità di interessare i passeggeri nella rete di trasporto pubblico dell'Ile-de-France;
- Realismo del progetto in fase di progettazione e funzionamento;
- Solidità del modello di business del Progetto nel lungo periodo;
- Impegno del candidato.