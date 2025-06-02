Invito a presentare progettiGares de demain
Perché devo aspettare fino al 2027 per ricevere le chiavi del mio ufficio?
Pubblicato su
Ritirerai le chiavi dei tuoi locali, se sei il vincitore di questo invito a presentare progetti, dal 2027. In effetti, sono necessari diversi passaggi normativi e tecnici prima di darti la stanza pronta per essere sviluppata.
Essendo edifici non occupati da tempo, i locali richiedono la rimozione dell'idraulico e l'amianto prima di procedere con lavori strutturali (isolamento, adeguamento agli standard PRM, ecc.) e allacciamenti idrici ed elettrici. Inoltre, è necessario contare anche i ritardi nella richiesta di autorizzazione (permesso di costruzione, autorizzazione ABF, ecc.).