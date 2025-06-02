Perché devo aspettare fino al 2027 per ricevere le chiavi del mio ufficio?

Ritirerai le chiavi dei tuoi locali, se sei il vincitore di questo invito a presentare progetti, dal 2027. In effetti, sono necessari diversi passaggi normativi e tecnici prima di darti la stanza pronta per essere sviluppata.

Essendo edifici non occupati da tempo, i locali richiedono la rimozione dell'idraulico e l'amianto prima di procedere con lavori strutturali (isolamento, adeguamento agli standard PRM, ecc.) e allacciamenti idrici ed elettrici. Inoltre, è necessario contare anche i ritardi nella richiesta di autorizzazione (permesso di costruzione, autorizzazione ABF, ecc.).