Perché una consultazionexa0?

La consultazione è un momento di informazione e scambio tra i partner del progetto e il pubblico sull'opportunità e le caratteristiche principali del progetto.

Lo STIF, proprietario del progetto, e i finanziatori hanno voluto organizzare questa fase di dialogo con i residenti e i viaggiatori della Val de Fontenay ma anche con le autorità locali, gli attori economici associativi interessati.

L'obiettivo della consultazione è quello di raccogliere tutte le opinioni sui principi fondamentali del progetto e quindi arricchirlo integrando al meglio le esigenze e le aspettative del pubblico.

La consultazione sulla stazione di Val de Fontenay si è svolta dal 20 febbraio al 24 marzo 2017.