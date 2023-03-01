Chiusura dell'inchiesta pubblica sul Tram 1!

Data di pubblicazione: 4 novembre 2019

Dal 18 settembre al 18 ottobre si è svolta l'inchiesta pubblica sul progetto di estensione del tram 1. Grazie per la vostra partecipazione a questa importante fase della vita del progetto.

I contributi sono stati resi possibili attraverso diversi strumenti di partecipazione: il registro elettronico online ha permesso di inviare la propria opinione online, gli uffici tenuti dalla Commissione d'inchiesta pubblica nelle città del percorso (Colombes, Nanterre e Rueil-Malmaison) hanno permesso al pubblico di esprimere la propria opinione sul registro cartaceo dedicato all'indagine, o di parlare direttamente con i commissari istruttori per condividere eventuali osservazioni.

Residenti, associazioni, commercianti e funzionari eletti hanno potuto consultare il fascicolo di indagine di pubblica utilità, messo a disposizione nei municipi di Colombes, Nanterre e Rueil-Malmaison e sui siti web del progetto e della Prefettura.

La commissione d'inchiesta dispone ora di 30 giorni per trasmettere la sua sintesi al prefetto di Hauts-de-Seine. Presenterà una relazione sullo stato di avanzamento dell'inchiesta pubblica e un parere sul progetto. Questi documenti terranno conto di tutti i contributi depositati durante l'indagine e consentiranno al Prefetto di decidere sulla dichiarazione di pubblica utilità del progetto.