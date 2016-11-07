Tram

EstensioneNanterre > Rueil-Malmaison

Il secondo progetto per estendere il T1 a ovest verso Nanterre e Rueil-Malmaison è stato dichiarato di pubblica utilità alla fine del 2020 ed è attualmente in fase di studio. Collegherà le stazioni "Petit-Colombes" a "Château de Malmaison".  Con 15 stazioni distanziate di 500 metri in media su 7,5 km, la linea consentirà nuovi collegamenti con la RER A e la linea L del Transilien, ma anche con la futura linea 15 della metropolitana.

Stato
Regione Île-de-France
Dipartimento Hauts-de-Seine
Île-de-France Mobilités

Notizie

Pubblicato su

Workshop informativo sul quartiere Petit Nanterre il 2 dicembre

Tutte le notizie sul progetto

Mappa

Figure chiave

4 minuti

tra ogni tram nelle ore di punta

15

Stazioni

7.5 km

Trama

64.000 viaggiatori

al giorno

26 minuti

tra Petit-Colombes e Château de Malmaison

Calendario

  1. 2017-2018
    Studi preliminari (dossier degli obiettivi e delle caratteristiche principali)
  2. Dal 7 novembre 2016 al 31 gennaio 2017
    Consultazione preliminare
  3. 2017 a febbraio 2019
    Studi preliminari e consultazione continua (schema di principio / fascicolo di indagine di pubblica utilità)
  4. Dal 18 settembre al 18 ottobre 2019
    Inchiesta pubblica
  5. Ottobre 8, 2020
    Dichiarazione di pubblica utilità
  6. Oggi
    2024-2025
    Studi complementari, pre-progetto e di progetto