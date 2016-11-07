EstensioneNanterre > Rueil-Malmaison

Il secondo progetto per estendere il T1 a ovest verso Nanterre e Rueil-Malmaison è stato dichiarato di pubblica utilità alla fine del 2020 ed è attualmente in fase di studio. Collegherà le stazioni "Petit-Colombes" a "Château de Malmaison". Con 15 stazioni distanziate di 500 metri in media su 7,5 km, la linea consentirà nuovi collegamenti con la RER A e la linea L del Transilien, ma anche con la futura linea 15 della metropolitana.
Immagine 1 di 3
Mappa
Figure chiave
4 minuti
tra ogni tram nelle ore di punta
15
Stazioni
7.5 km
Trama
64.000 viaggiatori
al giorno
26 minuti
tra Petit-Colombes e Château de Malmaison
Calendario
- 2017-2018Studi preliminari (dossier degli obiettivi e delle caratteristiche principali)
- Dal 7 novembre 2016 al 31 gennaio 2017Consultazione preliminare
- 2017 a febbraio 2019Studi preliminari e consultazione continua (schema di principio / fascicolo di indagine di pubblica utilità)
- Dal 18 settembre al 18 ottobre 2019Inchiesta pubblica
- Ottobre 8, 2020Dichiarazione di pubblica utilità
- Oggi2024-2025Studi complementari, pre-progetto e di progetto