EstensioneNanterre > Rueil-Malmaison

Il secondo progetto per estendere il T1 a ovest verso Nanterre e Rueil-Malmaison è stato dichiarato di pubblica utilità alla fine del 2020 ed è attualmente in fase di studio. Collegherà le stazioni "Petit-Colombes" a "Château de Malmaison". Con 15 stazioni distanziate di 500 metri in media su 7,5 km, la linea consentirà nuovi collegamenti con la RER A e la linea L del Transilien, ma anche con la futura linea 15 della metropolitana.