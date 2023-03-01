Trama
Il progetto prevede l'estensione della linea tranviaria di 7,5 km, nel cuore delle città di Nanterre e Rueil-Malmaison. Con 15 stazioni, distanziate in media di 500 metri l'una dall'altra, questa nuova linea offrirà un servizio locale, il più vicino possibile ai vari quartieri e strutture del territorio.
Il percorso del tram 1
Piccola Nanterre
Il tram attraverserà il Petit Nanterre lungo l'Avenue de la République, servendo l'ospedale Max Fourestier, la moschea Okba Ibn Nafaa e i negozi del quartiere. Faciliterà i collegamenti del quartiere con l'Università e il centro della città di Nanterre, ma anche con Colombes e T2.
Il tram circolerà in mezzo ai binari, la strada includerà una corsia di traffico per senso di marcia e saranno costruite piste ciclabili. Essendo l'Avenue de la République relativamente stretta, sono necessarie acquisizioni di terreni sui fondi dei giardini sulla riva nord.
Il piano del traffico automobilistico sarà modificato man mano che ci avviciniamo al Pont de Rouen, con una strada a senso unico tra Rue des Saules e Rue du 11 novembre, che limita le acquisizioni di terreni e riduce il traffico di transito nel quartiere.
Zoom sul Pont de Rouen
In conformità con le lezioni apprese dalla consultazione, verrà creata un'apertura pacifica sotto i binari ferroviari e stradali del Pont de Rouen, consentendo un nuovo passaggio lontano dall'autostrada, per il tram, i pedoni e i ciclisti.
Questa soluzione consente di rispondere in modo più ampio alle sfide della riqualificazione di quest'area, a favore di pedoni e ciclisti, e di rafforzare i legami tra Petit Nanterre e il quartiere universitario.
Anche gli spazi vicino al Pont de Rouen saranno trasformati intorno alla futura stazione "Petit Nanterre", segnando l'ingresso al quartiere.
Nei dintorni dell'Università
Il tram 1 servirà strutture metropolitane, come l'Università di Parigi Nanterre, la città amministrativa della prefettura di Nanterre. Una stazione servirà anche il Collège République. Questo quartiere comprende molti progetti urbani, come le Papèteries de Nanterre, i margini dell'università e il progetto cuore del quartiere, vicino alla stazione ferroviaria dell'Università di Nanterre.
La tramvia sarà situata principalmente sul lato della strada.
La stazione Nanterre Université sarà situata di fronte alla stazione, per collegamenti ottimali con la RER A e il treno L.
Joliot-Curie – Place de la Boule
Qui, il tram 1 collegherà il quartiere della prefettura, il centro storico di Nanterre e l'ingresso della città di Rueil-Malmaison. Servirà il Théâtre des Amandiers, il Parc André Malraux, il Palais des Sports, il Municipio e il Lycée Joliot-Curie.
Il tram sarà per lo più situato al centro dei binari. Le strade includeranno una corsia di traffico per senso di marcia, ad eccezione delle aree di incrocio, nonché una pista ciclabile continua.
La stazione Nanterre – La Boule sarà situata di fronte alla futura stazione della metropolitana 15, per condizioni di trasferimento ottimali.
Zoom su Avenue Joliot Curie
Avenue Joliot Curie ospita molte strutture amministrative, scolastiche e sportive.
Il progetto prevede di creare una corsia di traffico a senso unico, ad eccezione degli incroci, e una pista ciclabile, per alleviare le condizioni del traffico. È stato inoltre progettato per eseguire i lavori a una distanza sufficiente dall'allineamento degli alberi a nord (lato municipio e case) al fine di preservarlo. La maggior parte degli alberi sul lato sud (lato scuola superiore e stadio) dovrà essere rimossa e sostituita da un nuovo allineamento.
Zoom su Place de la Boule
Place de la Boule è una porta d'accesso al centro della città di Nanterre e un futuro hub di trasporto nella parte occidentale dell'Ile-de-France. Ospiterà il Tram 1, la futura Metro 15 e diverse linee di autobus. La stazione del tram sarà integrata nel piazzale della futura stazione della metropolitana 15, per condizioni di trasferimento ottimali.
L'attuale incrocio sarà trasformato in una piazza urbana emblematica, pacifica e attraente per pedoni e ciclisti. Beneficerà della piantagione di alberi.
Saranno mantenuti i passaggi stradali sotterranei sotto la piazza. La larghezza di quello situato su Avenue du Maréchal Joffre sarà leggermente ridotta, ma entrambi i sensi di marcia saranno mantenuti.
Rueil-Malmaison
Il tram 1 attraverserà Rueil-Malmaison attraverso i viali Paul Doumer e Napoleon Bonaparte, servendo il centro città e i suoi negozi, così come il teatro André Malraux, il municipio, il conservatorio regionale e l'Istituto francese del petrolio e delle nuove energie. Il suo itinerario prosegue fino al castello di Malmaison.
La tramvia sarà situata al centro dei binari. La strada includerà una corsia di traffico per senso di marcia ad eccezione delle aree di incrocio. Saranno costruite piste ciclabili, consentendo al quartiere di beneficiare di condizioni di vita tranquille e sicure.
Zoom sul centro della città di Rueil-Malmaison
L'arrivo del Tram 1 permetterà di riqualificare i viali Paul Doumer e Napoleone Bonaparte a favore di residenti, pedoni e ciclisti. Il progetto prevede di creare una corsia per senso di marcia, ad eccezione degli incroci principali, e il sottopassaggio situato all'incrocio con Stell Hospital Boulevard sarà riempito per consentire il passaggio della tramvia.
Saranno costruite piste ciclabili e gli attraversamenti del viale saranno facilitati per i pedoni, creando collegamenti tra il centro città e i villaggi di Plaine-Gare, Belle-Rive e Bords-de-Seine. Gli alberi di allineamento che dovranno essere rimossi come parte del lavoro saranno ripristinati da nuovi soggetti. I parcheggi e le consegne saranno allestiti vicino alle principali attività commerciali.
Il tram 1 contribuirà così a rafforzare la qualità e l'attrattiva di questo importante asse del centro città.
Zoom sul capolinea
Il capolinea della linea si trova vicino a Place Osiris a Rueil-Malmaison. Questa posizione serve sia lo Château de Malmaison, la piscina Closeaux e gli impianti sportivi situati nelle vicinanze.
È stato progettato per ottimizzare le condizioni di collegamento con le linee di autobus del settore, in particolare da e per Yvelines.
Il trattamento architettonico di Place Osiris terrà conto del suo valore storico come ex ingresso alla tenuta di Malmaison, nel quadro delle procedure che coinvolgono l'architetto degli edifici di Francia.
Il terminal sarà dotato di parcheggio per biciclette e di un deposito bagagli collettivo sicuro. Sarà inoltre costruita una sala per ospitare i conducenti del tram.