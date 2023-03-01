Zoom sul centro della città di Rueil-Malmaison

L'arrivo del Tram 1 permetterà di riqualificare i viali Paul Doumer e Napoleone Bonaparte a favore di residenti, pedoni e ciclisti. Il progetto prevede di creare una corsia per senso di marcia, ad eccezione degli incroci principali, e il sottopassaggio situato all'incrocio con Stell Hospital Boulevard sarà riempito per consentire il passaggio della tramvia.

Saranno costruite piste ciclabili e gli attraversamenti del viale saranno facilitati per i pedoni, creando collegamenti tra il centro città e i villaggi di Plaine-Gare, Belle-Rive e Bords-de-Seine. Gli alberi di allineamento che dovranno essere rimossi come parte del lavoro saranno ripristinati da nuovi soggetti. I parcheggi e le consegne saranno allestiti vicino alle principali attività commerciali.

Il tram 1 contribuirà così a rafforzare la qualità e l'attrattiva di questo importante asse del centro città.