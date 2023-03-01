Il progetto
Il progetto prevede di collegare il quartiere Petit Colombes al castello di Malmaison, servendo le città di Nanterre e Rueil-Malmaison, nell'Hauts-de-Seine. In totale, 15 stazioni aggiuntive – distanziate di circa 500 metri l'una dall'altra, su un percorso di 7,5 km – saranno sviluppate per soddisfare le esigenze di viaggio del territorio. In corrispondenza con la RER A e il treno L alla stazione Nanterre-Université e con la futura metropolitana 15 a Place de la Boule a Nanterre, questa estensione faciliterà gli spostamenti dei residenti e migliorerà l'accesso a molte delle principali strutture nella parte occidentale dell'Ile-de-France.
Il progetto di estensione del T1 da Nanterre a Rueil-Malmaison ha i seguenti obiettivi:
- Offrire un mezzo di trasporto veloce, affidabile e accessibile, adattato alle esigenze di viaggio, una vera alternativa all'auto privata
- Garantire collegamenti efficienti con la rete di strutturazione
- Sostenere lo sviluppo del territorio
- Migliorare l'ambiente di vita riqualificando gli spazi pubblici e creando percorsi continui, confortevoli e sicuri a favore delle modalità attive.
Un'alta qualità del servizio per gli utenti
- Velocità: circa 26 minuti dalle stazioni di Petit Colombes al Château de Malmaison
- Alta frequenza: ogni 4 minuti nelle ore di punta e ogni 10 minuti nelle ore non di punta
- Regolarità ottimale: traffico in corsia riservata e priorità agli incroci
- Comfort : treni spaziosi, ventilati e luminosi
- Orario esteso: 7 giorni su 7, dalle 5:30 alle 00:30 (1:30 il venerdì, il sabato e il giorno prima dei giorni festivi)
- Accessibilità : stazioni del tram e treni completamente accessibili e indipendenti per gli utenti su sedia a rotelle
- Informazioni in tempo reale: informazioni audio e visive sui tempi di attesa a bordo dei veicoli e nelle stazioni.
Servizio ottimizzato
Quasi 170.000 abitanti e 146.000 posti di lavoro serviti
Il progetto servirà un'importante area abitativa nella regione occidentale dell'Ile-de-France e un territorio economico molto dinamico, vicino al quartiere degli affari di La Défense (ZAC des Groues con la futura stazione di Nanterre la Folie, riqualificazione di Place de la Boule a Nanterre, progetto Cœur de Quartier all'Università di Nanterre, ecc.).
Molte attrezzature collegate
College e una scuola superiore, istituti di istruzione superiore, edifici amministrativi, strutture sportive e culturali, centri sanitari o spazi verdi e del patrimonio.
Un collegamento nella rete di trasporto
Il T1 sarà in diretta interconnessione con:
> la metropolitana 15 e molte linee di autobus sul polo principale di Place de la Boule
> la RER A (diramazione Saint-Germain-en-Laye) e il treno L a Nanterre-Université
Servizi di qualità
L'arrivo della tramvia sarà accompagnato da una riqualificazione dello spazio pubblico: rifacimento delle strade, marciapiedi verdi, piantumazione di alberi, nuove piste ciclabili, stazioni estetiche e arredi rinnovati. Questi sviluppi contribuiranno a migliorare l'ambiente di vita degli abitanti e dei dipendenti del quartiere.
Una migliore condivisione delle strade a favore delle modalità morbide
Il progetto contribuirà a calmare il traffico offrendo un'alternativa attraente all'auto privata in un'area in cui il traffico è particolarmente intenso. Darà più spazio a modalità di viaggio attive come camminare e andare in bicicletta. Lungo il tracciato verrà creato un percorso ciclabile continuo, collegato alla rete ciclabile della zona.