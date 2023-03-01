Servizio ottimizzato

Quasi 170.000 abitanti e 146.000 posti di lavoro serviti

Il progetto servirà un'importante area abitativa nella regione occidentale dell'Ile-de-France e un territorio economico molto dinamico, vicino al quartiere degli affari di La Défense (ZAC des Groues con la futura stazione di Nanterre la Folie, riqualificazione di Place de la Boule a Nanterre, progetto Cœur de Quartier all'Università di Nanterre, ecc.).

Molte attrezzature collegate

College e una scuola superiore, istituti di istruzione superiore, edifici amministrativi, strutture sportive e culturali, centri sanitari o spazi verdi e del patrimonio.

Un collegamento nella rete di trasporto

Il T1 sarà in diretta interconnessione con:

> la metropolitana 15 e molte linee di autobus sul polo principale di Place de la Boule

> la RER A (diramazione Saint-Germain-en-Laye) e il treno L a Nanterre-Université