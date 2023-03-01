Avviso legale

Editoria

Il sito web nanterre-rueil.tram1.fr e tutte le sue sottosezioni sono un servizio dello STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France).

Direttore della pubblicazione: Laurent PROBST

Caporedattore: Arnaud CROLAIS

Île-de-France Mobilités

39 bis-41 rue de Châteaudun

75009 Parigi

Telefono : 01 47 53 28 00

Progettazione e scrittura

SERVIZI TECNOLOGICI CAPGEMINI

SAS con capitale di 7 296 894 €

145-151 President Roosevelt Wharf

92130 Issy-les-Moulineaux

RCS Nanterre 479 766 842

Epiceo

75 rue de la Fontaine au Roi

Telefono : 01 49 29 75 66

Sito: www.epiceum.com

Proprietà intellettuale

L'intero sito è protetto dalla legislazione francese e internazionale in materia di proprietà intellettuale. Tutti i diritti di riproduzione sono riservati, anche per i documenti scaricabili. Tutti i testi, la grafica, le icone, le fotografie, i piani, i loghi, i video, i suoni, i marchi (...) e più in generale tutti gli elementi che compongono il sito non possono, ai sensi dell'articolo L122-4 del Codice della proprietà intellettuale, essere oggetto di alcuna rappresentazione o riproduzione, in tutto o in parte, su qualsiasi supporto, senza l'espressa autorizzazione preventiva di STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France).

Il mancato rispetto di questo divieto costituisce un atto di contraffazione che può comportare la responsabilità civile o penale del suo autore. Lo STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France) si riserva il diritto di intraprendere azioni legali contro qualsiasi persona che non abbia rispettato questo divieto.

Pertanto, per qualsiasi richiesta di riproduzione di elementi contenuti nel sito, si prega di contattare STIF.

Alloggio

Questo sito è ospitato da:

ATOS Outsourcing

Edificio River West

80 Quai Voltaire

95877 Bezons

Sito: www.atos.net

Protezione dei dati personali sul sito

Nessuna informazione personale viene trasferita a terzi. Le informazioni vengono raccolte solo ai fini della gestione della richiesta e delle statistiche interne del Syndicat des Transports d'Ile-de-France (STIF).

Informazioni personali

In conformità con la legge "Informatique et Libertés" del 6 gennaio 1978, avete il diritto di accedere e rettificare i dati personali che vi riguardano. Le persone interessate sono state informate dei loro diritti. Il diritto di accesso è immediato sul sito.

Per personalizzare l'utilizzo dei cookie su questo sito, clicca qui

Responsabilità dello STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France)

Le informazioni fornite sul sito sono fornite a biglietto indicativo, non sono contrattuali e non possono impegnare la responsabilità del Syndicat des Transports d'Ile-de-France (STIF).

Lo STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France) si riserva inoltre il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di apportare miglioramenti e/o modifiche al sito nanterre-rueil.tram1.fr. STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France) non può essere ritenuta responsabile per: danni di qualsiasi tipo, diretti o indiretti, derivanti dall'uso del sito nanterre-rueil.tram1.fr e in particolare qualsiasi perdita operativa, perdita finanziaria o commerciale, perdita di programmi e / o dati in particolare nel sistema informativo dell'utente del sito nanterre-rueil.tram1.fr, danni di qualsiasi tipo, diretti o indiretti, derivanti dal contenuto e/o dall'utilizzo dei siti web collegati al sito o ai quali gli utenti possono avere accesso tramite il sito nanterre-rueil.tram1.fr, l'impossibilità di accedere al sito nanterre-rueil.tram1.fr e/o a uno qualsiasi dei siti web ad esso collegati, omissioni e/o errori che possono contenere il sito nanterre-rueil.tram1.fr.

Utilizzatori

L'utente di questo sito è responsabile per danni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a terzi, incluso STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France), a seguito dell'uso o dello sfruttamento illecito del sito nanterre-rueil.tram1.fr stesso e / o di uno qualsiasi dei suoi elementi, qualunque sia la causa e il luogo di tali danni, e garantisce lo STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France) delle conseguenze di reclami o azioni a cui potrebbe, di conseguenza, essere soggetto. L'utente del sito nanterre-rueil.tram1.fr rinuncia a qualsiasi ricorso contro lo STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France), in caso di procedimenti avviati da terzi contro di lui a causa dell'uso e/o dello sfruttamento illecito del sito.

Collegamenti ipertestuali

Gli utenti del sito nanterre-rueil.tram1.fr non possono creare collegamenti ipertestuali al suddetto sito senza l'espressa autorizzazione preventiva dello STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France). Anche per qualsiasi richiesta di riproduzione di elementi contenuti nel sito web STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France), si prega di contattare STIF per posta.

Scrittura

Epiceo

Realizzazione grafica e tecnica

Integrazione ATOS in collaborazione con Epiceum

Crediti fotografici e iconografici

Foto del territorio: David Delaporte / Epiceum

Consultazione fotografica: Renan Astier / Epiceum

Prospettive: BluePrint

Le illustrazioni sono presentate in biglietto indicativo