Consultazione: già molti scambi
Pubblicato su-
Aggiornato il
Data di pubblicazione: 6 dicembre 2016
STIF e i suoi partner vi ringraziano per la vostra partecipazione ai vari incontri già organizzati dall'inizio della consultazione:
- in occasione di incontri pubblici a Nanterre e Rueil-Malmaison, il 21 e 23 novembre e il 5 dicembre;
- in occasione di incontri sul campo al mercato di Rueil-Malmaison, all'Università di Nanterre, alle stazioni di Nanterre-Université, Nanterre-Préfecture, Nanterre-Ville e Rueil-Malmaison e a bordo degli autobus 304 e 258, l'8 novembre;
- durante gli incontri a Place de la Boule e al Pont de Rouen il 29 novembre.
Torna in video l'incontro dell'8 novembre, con il servizio della Web TV di Nanterre:
Uno sguardo all'incontro pubblico di Rueil-Malmaison e all'incontro a Place de la Boule a Nanterre:
Non dimenticare che puoi continuare a dare la tua opinione online grazie alla mappa digitale e partecipativaj'enparle®che ti permette di selezionare i settori e contribuire così al dialogo.