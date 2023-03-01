Esprimi la tua opinione online con I talk®
Pubblicato su-
Aggiornato il
Data di pubblicazione: 28 ottobre 2016
j'enparle® è una mappa digitale partecipativa su cui puoi scoprire i dettagli del progetto Tram 1, stazione per stazione, e dare la tua opinione selezionando i settori che ti interessano.
Per esprimersi, tutto ciò che devi fare è registrarti. Puoi anche commentare le proposte di altri utenti di Internet, condividerle sui social network o mettere mi piace.
Non aspettare oltre, vai a nanterre-rueil.tram1.jenparle.net