Tram

EstensioneNanterre > Rueil-Malmaison

La consultazione continua!

Pubblicato su

  -  

Aggiornato il

Data di pubblicazione: 31 maggio 2018

Questa nuova fase di scambio tra residenti e responsabili di progetto segue la fase di consultazione preliminare che si è svolta da novembre 2016 a gennaio 2017.

Quali sono gli obiettivi di questa consultazione in corso?

  • Presentare le evoluzioni del progetto dopo la consultazione preliminare
  • Dialogo sulle questioni e sui principi del progetto
  • Raccogliere feedback dai partecipanti per prepararsi ai prossimi passi
  • Sensibilizzare i residenti sulla fase dell'inchiesta pubblica