Il progetto dichiarato di pubblica utilità!
Data di pubblicazione: 29 ottobre 2020
L'8 ottobre 2020, il prefetto di Hauts-de-Seine ha dichiarato di pubblica utilità il progetto di estensione del tram 1 da Colombes a Nanterre e Rueil-Malmaison.
Questa decisione segue il parere favorevole della commissione d'inchiesta pubblica nell'autunno 2019, quindi la dichiarazione di progetto approvata Ile-de-France Mobilité il 5 febbraio 2020 e il Dipartimento Hauts-de-Seine il 12 giugno 2020.
La dichiarazione di pubblica utilità (DUP) è un passo decisivo verso la realizzazione dell'operazione.