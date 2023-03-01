Data di pubblicazione: 23 giugno 2020

Il Consiglio di amministrazione di Ile-de-France Mobilités ha votato all'unanimità mercoledì 5 febbraio 2020 e il Consiglio dipartimentale Hauts-de-Seine ha votato, venerdì 12 giugno 2020, la dichiarazione di progetto per l'estensione del tram 1 da Nanterre a Rueil-Malmaison.

È infatti un sì generale a favore del progetto di estensione del tram 1 che i membri del Consiglio di amministrazione di Ile-de-France Mobilités hanno pronunciato mercoledì durante la votazione sulla dichiarazione di progetto, rispondendo così alle riserve e alle raccomandazioni della Commissione d'inchiesta.

Cos'è la dichiarazione di progetto?

La dichiarazione del progetto viene redatta al termine dell'inchiesta pubblica. Si tratta di un documento con il quale l'ente pubblico responsabile del progetto decide sull'interesse generale dell'operazione proposta. Essa tiene conto della valutazione d'impatto, del parere dell'autorità amministrativa dello Stato competente in materia ambientale e dell'esito della consultazione pubblica. In particolare, specifica gli impegni delle due amministrazioni aggiudicatrici a rispettare le raccomandazioni della commissione d'inchiesta.

Dopo il parere favorevole della commissione d'inchiesta pubblica dello scorso novembre, si tratta quindi di un nuovo progresso amministrativo del progetto che è stato appena compiuto. Il tram 1 continua il suo percorso verso la fase successiva: la Dichiarazione di pubblica utilità (DUP) da parte del prefetto di Hauts-de-Seine, che dovrebbe avvenire presto.

Scarica la delibera della dichiarazione di progetto di Île-de-France Mobilités cliccando qui e il file completo cliccando qui

Scarica la deliberazione della dichiarazione di progetto del dipartimento Hauts-de-Seine cliccando qui