L'inchiesta pubblica: andiamo!
Data di pubblicazione: 17 settembre 2019
Dopo le fasi di consultazione, a settembre inizia una nuova fase di dialogo: l'inchiesta pubblica.
Gli obiettivi dell'inchiesta pubblica:
- Presentare al pubblico le caratteristiche del progetto e le condizioni per la sua integrazione nel suo ambiente, i suoi impatti e le misure per porvi rimedio.
- Raccogliere l'espressione di quante più persone possibili al fine di fornire informazioni utili alla valutazione del progetto.
- Rendere compatibili i documenti urbanistici dei comuni interessati.
- Condurre l'indagine sulle particelle per identificare i proprietari delle particelle da acquisire per realizzare il progetto.
- Consentire la dichiarazione di pubblica utilità del progetto.
Trova tutte le modalità di partecipazione qui.