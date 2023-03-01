Tram

EstensioneNanterre > Rueil-Malmaison

L'inchiesta pubblica: andiamo!

Data di pubblicazione: 17 settembre 2019

Dopo le fasi di consultazione, a settembre inizia una nuova fase di dialogo: l'inchiesta pubblica.

Gli obiettivi dell'inchiesta pubblica:

  • Presentare al pubblico le caratteristiche del progetto e le condizioni per la sua integrazione nel suo ambiente, i suoi impatti e le misure per porvi rimedio.
  • Raccogliere l'espressione di quante più persone possibili al fine di fornire informazioni utili alla valutazione del progetto.
  • Rendere compatibili i documenti urbanistici dei comuni interessati.
  • Condurre l'indagine sulle particelle per identificare i proprietari delle particelle da acquisire per realizzare il progetto.
  • Consentire la dichiarazione di pubblica utilità del progetto.

