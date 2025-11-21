Tram

Workshop informativo sul quartiere Petit Nanterre il 2 dicembre

Il team di progetto, che riunisce i proprietari del progetto Île-de-France Mobilités e il Dipartimento Hauts-de-Seine, con la città di Nanterre, invita i residenti di Petit Nanterre a un workshop informativo dedicato al futuro tram T1.

Questo scambio:

  • Presentare lo stato di avanzamento del progetto e le sue sfide per il quartiere,
  • Focus sugli sviluppi previsti nel quartiere,
  • Rispondi alle tue domande e raccogli i tuoi commenti.

Data: 2 dicembre 2025 alle 18:30
Luogo: Sala polivalente della Maison de l'Enfance – 92000 Nanterre

Un momento aperto a tutti per comprendere meglio l'arrivo del T1 e il suo ruolo nel migliorare gli spostamenti all'interno del territorio.

Guarda il volantino

PDF

 -  791.5 KB