Workshop informativo sul quartiere Petit Nanterre il 2 dicembre
Il team di progetto, che riunisce i proprietari del progetto Île-de-France Mobilités e il Dipartimento Hauts-de-Seine, con la città di Nanterre, invita i residenti di Petit Nanterre a un workshop informativo dedicato al futuro tram T1.
Questo scambio:
- Presentare lo stato di avanzamento del progetto e le sue sfide per il quartiere,
- Focus sugli sviluppi previsti nel quartiere,
- Rispondi alle tue domande e raccogli i tuoi commenti.
Data: 2 dicembre 2025 alle 18:30
Luogo: Sala polivalente della Maison de l'Enfance – 92000 Nanterre
Un momento aperto a tutti per comprendere meglio l'arrivo del T1 e il suo ruolo nel migliorare gli spostamenti all'interno del territorio.