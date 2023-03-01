Data di pubblicazione: 28 ottobre 2016

Istituzioni, imprenditori, associazioni, commercianti... alle tue tastiere!

Martedì 6 dicembre, tra le 12:00 e le 14:00, collegarsi alla piattaforma j'enparle per chattare con il garante della consultazione e il team di progetto.

Hai una domanda? Una proposta? Una nota? Saranno l'ultimo del loro schermo a risponderti!

Non esitate, esprimete la vostra opinione sull'estensione del tram 1 a Nanterre e Rueil-Malmaison. Le opinioni espresse confluiranno nei risultati della consultazione.