Partecipa alla chat online!
Data di pubblicazione: 28 ottobre 2016
Istituzioni, imprenditori, associazioni, commercianti... alle tue tastiere!
Martedì 6 dicembre, tra le 12:00 e le 14:00, collegarsi alla piattaforma j'enparle per chattare con il garante della consultazione e il team di progetto.
Hai una domanda? Una proposta? Una nota? Saranno l'ultimo del loro schermo a risponderti!
Non esitate, esprimete la vostra opinione sull'estensione del tram 1 a Nanterre e Rueil-Malmaison. Le opinioni espresse confluiranno nei risultati della consultazione.