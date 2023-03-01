Incontro pubblico di chiusura a Nanterre

Data di pubblicazione: 28 ottobre 2016

Dopo diversi incontri sul campo e due incontri pubblici, viene organizzato un ultimo incontro pubblico a Nanterre. Ci vediamo lunedì 5 dicembre alle 19:30 alla Sayad School, 56 Abdelmalek Sayad Street. Dopo una presentazione del progetto, risponderemo alle vostre domande e raccoglieremo le vostre opinioni.

Vi aspettiamo!

Hai tempo fino al 2 gennaio per partecipare alla consultazione sul prolungamento del tram 1 fino a Nanterre e Rueil-Malmaison. Se non puoi partecipare agli incontri, ricorda che puoi continuare a dare la tua opinione online grazie alla mappa digitale e partecipativa j'enparle® che ti permette di selezionare i settori e contribuire così al dialogo.