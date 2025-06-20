Avviso ai Nanterriens: incontro informativo pubblico!
L'incontro pubblico di stasera continua nonostante il caldo. La sala congressi è climatizzata e si trova sotto il municipio: 118 rue du 8 mai 1945, Nanterre.
Il progetto di estensione del tram T1 tra Nanterre e Rueil-Malmaison sta procedendo con gli studi preliminari in corso.
In collaborazione con la città di Nanterre, il team di progetto composto dai due proprietari del progetto Île-de-France Mobilités e dal Dipartimento Hauts-de-Seine vi invita a:
incontro informativo pubblico sul progetto (settore Nanterre)
Martedì 1 luglio ore 19
Salle des Congrès, 118 rue du 8 mai 1945, Nanterre
Vieni a conoscere il progetto, esprimere la tua opinione e porre le tue domande al team di progetto!
Se non puoi partecipare a questo incontro, troverai il materiale di presentazione su questo sito nella sezione "Mediateca".