Vivi la città in tram

Data di pubblicazione: 28 ottobre 2016

Con quasi 170.000 abitanti e 146.000 posti di lavoro, le città di Nanterre e Rueil Malmaison costituiscono un'area abitativa importante, tra i territori più dinamici dell'Ile de France. Il progetto prevede di estendere la linea 1 del tram nel cuore di queste due città per facilitare gli spostamenti quotidiani dei residenti e sostenere lo sviluppo del territorio.

Servire meglio i quartieri del sud-ovest di La Défense.

Il tram collegherà il quartiere Petit Nanterre allo Château de la Malmaison in circa 30 minuti attraverso il quartiere universitario, il centro della città di Nanterre, Place de La Boule e il centro della città di Rueil-Malmaison. L'estensione del tram 1 migliorerà l'accesso a molte strutture situate lungo il percorso: ospedale Max Fourestier, università, prefettura, teatri Nanterre-Amandiers e André Malraux, municipi, impianti sportivi, ecc.

Sostenere lo sviluppo urbano del settore.

Progetto di rinnovamento urbano di Petit Nanterre, ZAC des Groues, riqualificazione del settore Papeteries, riqualificazione di Place de La Boule, ... La tramvia si inserirà in un territorio in piena trasformazione. Una volta commissionato, servirà nuovi quartieri residenziali e occupazionali, attualmente in fase di progettazione. Particolare attenzione è rivolta all'articolazione tra l'estensione della tramvia e questi progetti.

Migliorare l'ambiente di vita dei residenti e dei residenti

Oltre alla costruzione dell'infrastruttura di trasporto, il progetto della tramvia prevede la ristrutturazione e la riorganizzazione degli spazi pubblici lungo il percorso. Il suo arrivo consentirà di ridistribuire lo spazio pubblico integrando pienamente biciclette e pedoni, di riorganizzare parcheggi e traffico, di contribuire alla calma del traffico e di abbellire il paesaggio urbano con strutture di qualità. Ciò contribuirà a migliorare l'ambiente di vita dei residenti locali.