Principali attrezzature sul percorso del Tram1
L'estensione del tram 1 migliorerà l'accesso a molte importanti strutture locali, dipartimentali e persino metropolitane nel territorio.
Il percorso del prolungamento del tram 1 si trova vicino a luoghi importanti per la qualità della vita di residenti, studenti o dipendenti. Il Tram 1 fornirà un buon servizio al territorio, al fine di migliorare l'accesso a queste strutture:
- College e scuole superiori: Collège République, Collège Victor Hugo e Lycée Joliot-Curie a Nanterre, Collège de la Malmaison a Rueil-Malmaison
- Istruzione superiore e ricerca: Université-Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, Istituti di formazione infermieristica e assistenti all'infanzia, Istituto francese del petrolio e delle nuove energie a Rueil-Malmaison
- Amministrazione: carcere di Nanterre, città amministrativa (prefettura, dipartimento e tribunale), centro amministrativo Jean Jaurès, municipi di Rueil-Malmaison e Nanterre...
- Sport: Arena, Palais des Sports Maurice Thorez, Stade des Bords de Seine e Gabriel Péri a Nanterre, Stade du Parc, Piscine des Closeaux e Hauts-de-Seine Tennis League a Rueil-Malmaison
- Culturale: Théâtre Nanterre-Amandiers e Maison de la Musique a Nanterre, Théâtre André Malraux, conservatorio e centro culturale Grognard a Rueil-Malmaison...
- Sanità: Ospedale Max Fourestier (CASH) e Clinique de la Défense a Nanterre, Centro ospedaliero dipartimentale Stell a Rueil-Malmaison
- Spazi verdi e del patrimonio: Domaine e Château de la Mamaison, parchi dipartimentali André Malraux e Chemin de l'île...