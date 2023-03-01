Commissione nazionale per il dibattito pubblico (CNDP)

La Commissione nazionale per il dibattito pubblico (CNDP) è un'autorità amministrativa indipendente la cui missione è informare i cittadini e garantire che le loro opinioni siano prese in considerazione nel processo decisionale. https://www.debatpublic.fr

Consultazione preliminare

La consultazione preliminare è un momento di informazione e scambio con il pubblico al fine di presentare l'opportunità e le caratteristiche principali del progetto. Inquadrato dall'articolo L.300-2 del codice urbanistico o dall'articolo R121-2 del codice dell'ambiente a seconda del contesto del progetto, mira a raccogliere le osservazioni e le opinioni di tutti gli attori del territorio sui principi e gli obiettivi fondamentali del progetto. La consultazione deve consentire: - di rispondere alle domande dei residenti e degli utenti, relative ai cambiamenti generati dal progetto - di arricchire il progetto integrando al meglio le esigenze e le aspettative degli stakeholder del progetto per costruire una soluzione condivisa. Questa fase si conclude con una valutazione approvata dal Consiglio di Île-de-France Mobilités, che riflette gli scambi e le opinioni espresse durante la fase di consultazione con il pubblico. Ulteriori studi saranno condotti e un progetto più preciso sarà presentato al pubblico durante l'inchiesta pubblica. I risultati della consultazione e gli studi complementari informano le scelte e le decisioni di Île-de-France Mobilités e dei suoi partner sul seguito da dare al progetto.

Dichiarazione di pubblica utilità

Una dichiarazione di pubblica utilità è un atto amministrativo, adottato con decreto o ordinanza prefettizia, che riconosce il carattere di pubblica utilità di un'operazione pianificata da o per conto di un soggetto pubblico, dopo aver ottenuto il parere della popolazione al termine di un'indagine di pubblica utilità. Questi pareri sono esaminati da una commissione d'inchiesta o da un commissario d'inchiesta che formula conclusioni, favorevoli o sfavorevoli, sul progetto. Questo atto è il presupposto per un'espropriazione (nell'interesse pubblico) che sarebbe necessaria per la prosecuzione dell'operazione. La dichiarazione di pubblica utilità non copre la determinazione del risarcimento, che fa parte della fase giudiziale.

Cartella degli obiettivi e delle caratteristiche principali (DOCP)

Il Dossier d'Objectif et de Caractéristiques Principales (DOCP) è il supporto di Île-de-France Mobilités per la presentazione dei suoi progetti nella fase di studio preliminare. La sua approvazione da parte del Consiglio di Île-de-France Mobilités segna l'inizio della consultazione preliminare con i funzionari eletti e la popolazione.

Inchiesta pubblica

L'ultima fase della consultazione pubblica prima dell'attuazione del progetto, lo scopo dell'inchiesta pubblica è garantire che il pubblico sia informato e partecipato, nonché che gli interessi di terzi siano presi in considerazione nella preparazione delle decisioni che possono avere un impatto sull'ambiente. Le osservazioni e le proposte raccolte nel corso dell'indagine sono prese in considerazione dal committente e dall'autorità competente per prendere la decisione. Codice dell'ambiente, articolo L123-1 L'inchiesta pubblica è aperta da un'ordinanza emessa dal prefetto, che nomina un commissario d'inchiesta o una commissione d'inchiesta pubblica composta da più membri. Al termine dell'indagine, il commissario inquirente redige una relazione, sulla base della quale formula un parere favorevole o sfavorevole corredato di riserve o raccomandazioni. In caso di parere favorevole, il prefetto potrà prendere un avviso di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori, che consentirà l'avvio delle operazioni. In caso contrario, questa dichiarazione può essere acquisita solo sotto forma di decreto del Consiglio di Stato.

Grand Paris Express

Il progetto Grand Paris Express consiste nella costruzione di una circonvallazione "metropolitana regionale automatica" intorno a Parigi. Si compone di quattro linee. https://www.societedugrandparis.fr/

Ora di punta

L'ora di punta è un periodo della giornata durante il quale il traffico è maggiore e concentrato nel tempo (ad esempio dalle 8 alle 9). La capacità di una linea è definita in relazione alle simulazioni di traffico dell'ora di punta mattutina e dell'ora di punta serale (HPS).

Île-de-France Mobilités (IDFM)

Al centro della rete di trasporti dell'Ile-de-France, Île-de-France Mobilités immagina, organizza e finanzia soluzioni innovative per tutta la mobilità di oggi e di domani. Decide e gestisce progetti per lo sviluppo e l'ammodernamento di tutti i trasporti (treno, metropolitana, tram, autobus e cavo) la cui realizzazione affida alle aziende di trasporto. Sviluppa inoltre soluzioni per la mobilità come Navigo, Vianavigo o Véligo. Île-de-France Mobilités riunisce tutte le parti interessate (passeggeri, funzionari eletti, produttori, vettori, gestori di infrastrutture, ecc.) e investe per migliorare il servizio fornito ogni giorno ai residenti dell'Ile-de-France (trasporti più efficienti, più moderni, più sicuri e più confortevoli,... e più connesso) Île-de-France Mobilités, composto dalla regione Île-de-France e dagli otto dipartimenti dell'Ile-de-France, porta così la visione globale della mobilità nell'Ile-de-France.

Hub di interscambio multimodale

Un hub di trasporto multimodale è un luogo di articolazione delle reti di trasporto. Ha lo scopo di promuovere i collegamenti e l'accessibilità alla rete di trasporto.

Canottaggio

Un treno è un insieme indeformabile di diverse carrozze (o casse) accoppiate l'una all'altra.

Sito di manutenzione e stoccaggio (SMR)

Questo è un sito che offre l'infrastruttura necessaria per il garage, le riparazioni, la pulizia e la manutenzione dei tram.

Tram

Ferrovia elettrica destinata al trasporto urbano ed extraurbano di passeggeri e situata in tutto o in parte sulla carreggiata delle strade utilizzate.

Zone d'aménagement concertée (ZAC)

Una zona di sviluppo concertato è un'area all'interno della quale un'autorità pubblica o un'istituzione pubblica decide di sviluppare e attrezzare terreni per la costruzione di abitazioni, negozi o centri di attività economica. Le strutture pubbliche costruite nell'ambito della ZAC possono essere molto diverse (acqua potabile, servizi igienico-sanitari, strade, scuole, abitazioni, ecc.). Uno degli obiettivi principali di questa procedura è facilitare la consultazione tra le autorità pubbliche e i promotori privati.