Il progetto in breve

Il progetto prevede di collegare il quartiere Petit Colombes al castello di Malmaison, servendo i territori di Nanterre e Rueil-Malmaison. In totale, 15 stazioni aggiuntive – distanziate di circa 500 metri l'una dall'altra, su un percorso di 7,5 km – saranno sviluppate per soddisfare le esigenze di viaggio del territorio.

In corrispondenza con la RER A e il treno L alla stazione Nanterre-Université e con la futura metropolitana 15 a Place de la Boule a Nanterre, il progetto faciliterà gli spostamenti dei residenti e migliorerà l'accesso a molte delle principali strutture nella parte occidentale dell'Ile-de-France.

Gli obiettivi del progetto sono: