L'inchiesta pubblica

Come passo normativo prima dell'inizio dei lavori, questa procedura si applica a tutti i progetti che hanno un impatto sul loro ambiente. Essa mira a garantire l'informazione e la partecipazione del pubblico e che i vari interessi siano presi in considerazione nella preparazione delle decisioni. L'organizzazione dell'inchiesta pubblica è affidata al prefetto di Hauts-de-Seine.

Si svolge nei comuni di Colombes, Nanterre e Rueil-Malmaison sotto l'egida di una commissione d'inchiesta indipendente. L'indagine sulle particelle viene condotta contemporaneamente all'indagine di pubblica utilità. Permette di determinare i proprietari dei terreni da acquisire per realizzare il progetto.

Invia una recensione

  • Sui registri cartacei messi a disposizione negli uffici
  • Per posta all'attenzione del Presidente della Commissione d'inchiesta pubblica al seguente indirizzo:
    Municipio di Nanterre – Direzione delle Infrastrutture – Torre A – 7° piano – 130 rue du 8 mai 1945, 92000 Nanterre
  • Sul registro delle indagini dematerializzato: [email protected]
  • Per e-mail a: [email protected]
  • Sul portale dell'inchiesta pubblica: tram1-dup-nanterre-rueil-malmaison-enquetepublique.net

 

Visualizza il file dell'inchiesta pubblica qui o:

 

Discutere il progetto

I membri della Commissione d'inchiesta sono a vostra disposizione per discutere del progetto, durante le seguenti permanenze:

Municipio di Nanterre
Direzione delle infrastrutture – Torre A – 7° piano – 130 rue du 8 mai 1945, 92000 Nanterre

  • Mercoledì 18 settembre dalle 9.00 alle 12.00
  • Venerdì 27 settembre dalle 9.00 alle 12.00
  • Giovedì 10 ottobre dalle 14 alle 17
  • Venerdì 18 ottobre dalle 14 alle 17

Municipio – 88-118 rue du 8 mai 1945, 92000 NanterreSabato 5 ottobre dalle 9:00 alle 12:00

Municipio di Rueil-Malmaison

Direction de l'urbanisme et de l'aménagement – 1° piano del municipio – 13 boulevard Floch, 92500 Rueil-Malmaison

  • Giovedì 19 settembre dalle 14 alle 17
  • Lunedì 30 settembre dalle 9.00 alle 12.00
  • Martedì 8 ottobre dalle 14 alle 17
  • Sabato 12 ottobre dalle 9.00 alle 12.00

Municipio di Colombes

Pôle développement territorial -Direction de l'urbanisme et de l'aménagement – 42 rue de la Reine Henriette, 92700 Colombes

  • Giovedì 19 settembre dalle 9.00 alle 12.00
  • Venerdì 27 settembre dalle 9.00 alle 12.00
  • Mercoledì 9 ottobre dalle 9.00 alle 12.00
  • Venerdì 11 ottobre dalle 9.00 alle 12.00

 

Visualizza i dati grezzi sulla biodiversità:

https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/versement/published-jdds/598046