L'inchiesta pubblica
Come passo normativo prima dell'inizio dei lavori, questa procedura si applica a tutti i progetti che hanno un impatto sul loro ambiente. Essa mira a garantire l'informazione e la partecipazione del pubblico e che i vari interessi siano presi in considerazione nella preparazione delle decisioni. L'organizzazione dell'inchiesta pubblica è affidata al prefetto di Hauts-de-Seine.
Si svolge nei comuni di Colombes, Nanterre e Rueil-Malmaison sotto l'egida di una commissione d'inchiesta indipendente. L'indagine sulle particelle viene condotta contemporaneamente all'indagine di pubblica utilità. Permette di determinare i proprietari dei terreni da acquisire per realizzare il progetto.
Invia una recensione
- Sui registri cartacei messi a disposizione negli uffici
- Per posta all'attenzione del Presidente della Commissione d'inchiesta pubblica al seguente indirizzo:
Municipio di Nanterre – Direzione delle Infrastrutture – Torre A – 7° piano – 130 rue du 8 mai 1945, 92000 Nanterre
- Sul registro delle indagini dematerializzato: [email protected]
- Per e-mail a: [email protected]
- Sul portale dell'inchiesta pubblica: tram1-dup-nanterre-rueil-malmaison-enquetepublique.net
Visualizza il file dell'inchiesta pubblica qui o:
- Nei municipi di Nanterre, Rueil-Malmaison e Colombes durante i consueti orari di apertura
- Sul sito web dedicato dell'inchiesta pubblica http://tram1-dup-nanterre-rueil-malmaison.enquetepublique.net
- Sul sito https://www.projets-environnement.gouv.fr/page//?q=recordsid:2019598046
Discutere il progetto
I membri della Commissione d'inchiesta sono a vostra disposizione per discutere del progetto, durante le seguenti permanenze:
Municipio di Nanterre
Direzione delle infrastrutture – Torre A – 7° piano – 130 rue du 8 mai 1945, 92000 Nanterre
- Mercoledì 18 settembre dalle 9.00 alle 12.00
- Venerdì 27 settembre dalle 9.00 alle 12.00
- Giovedì 10 ottobre dalle 14 alle 17
- Venerdì 18 ottobre dalle 14 alle 17
Municipio – 88-118 rue du 8 mai 1945, 92000 NanterreSabato 5 ottobre dalle 9:00 alle 12:00
Municipio di Rueil-Malmaison
Direction de l'urbanisme et de l'aménagement – 1° piano del municipio – 13 boulevard Floch, 92500 Rueil-Malmaison
- Giovedì 19 settembre dalle 14 alle 17
- Lunedì 30 settembre dalle 9.00 alle 12.00
- Martedì 8 ottobre dalle 14 alle 17
- Sabato 12 ottobre dalle 9.00 alle 12.00
Municipio di Colombes
Pôle développement territorial -Direction de l'urbanisme et de l'aménagement – 42 rue de la Reine Henriette, 92700 Colombes
- Giovedì 19 settembre dalle 9.00 alle 12.00
- Venerdì 27 settembre dalle 9.00 alle 12.00
- Mercoledì 9 ottobre dalle 9.00 alle 12.00
- Venerdì 11 ottobre dalle 9.00 alle 12.00
Visualizza i dati grezzi sulla biodiversità:
https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/versement/published-jdds/598046