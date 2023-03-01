L'inchiesta pubblica

Come passo normativo prima dell'inizio dei lavori, questa procedura si applica a tutti i progetti che hanno un impatto sul loro ambiente. Essa mira a garantire l'informazione e la partecipazione del pubblico e che i vari interessi siano presi in considerazione nella preparazione delle decisioni. L'organizzazione dell'inchiesta pubblica è affidata al prefetto di Hauts-de-Seine.

Si svolge nei comuni di Colombes, Nanterre e Rueil-Malmaison sotto l'egida di una commissione d'inchiesta indipendente. L'indagine sulle particelle viene condotta contemporaneamente all'indagine di pubblica utilità. Permette di determinare i proprietari dei terreni da acquisire per realizzare il progetto.