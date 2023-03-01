Fasi precedenti della consultazione

Dal 7 novembre 2016 al 2 gennaio 2017, il progetto di estensione del tram 1 fino a Nanterre e Rueil-Malmaison è stato oggetto di una consultazione preliminare.

Cos'è una consultazione?

La consultazione è un momento di informazione e scambio con il pubblico sull'opportunità e le caratteristiche del progetto. Île-de-France Mobilités e i partner del progetto hanno organizzato una consultazione con residenti, utenti del trasporto pubblico, funzionari eletti, associazioni e attori economici del territorio per:

Raccogliere le loro opinioni sui principi e gli obiettivi fondamentali del progetto

Rispondi alle loro domande

Arricchire il progetto integrando le loro esigenze e aspettative per sviluppare soluzioni condivise

Il garante della consultazione

Date le caratteristiche del progetto, Île-de-France Mobilités ha deferito la questione alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico (CNDP). Quest'ultimo ha raccomandato di organizzare una consultazione sotto l'egida di un garante, la signora Claude Brévan.

Qual è il prossimo passo?

La consultazione con il pubblico si è conclusa con la stesura di un rapporto sulla consultazione che riflette gli scambi e le opinioni espresse durante questa fase. Il garante ha inoltre redatto una relazione sulla consultazione. Il processo di dialogo avviato con gli stakeholder locali e il pubblico proseguirà al centro delle prossime fasi del progetto.