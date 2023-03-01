Fasi precedenti della consultazione
Dal 7 novembre 2016 al 2 gennaio 2017, il progetto di estensione del tram 1 fino a Nanterre e Rueil-Malmaison è stato oggetto di una consultazione preliminare.
Cos'è una consultazione?
La consultazione è un momento di informazione e scambio con il pubblico sull'opportunità e le caratteristiche del progetto. Île-de-France Mobilités e i partner del progetto hanno organizzato una consultazione con residenti, utenti del trasporto pubblico, funzionari eletti, associazioni e attori economici del territorio per:
- Raccogliere le loro opinioni sui principi e gli obiettivi fondamentali del progetto
- Rispondi alle loro domande
- Arricchire il progetto integrando le loro esigenze e aspettative per sviluppare soluzioni condivise
Il garante della consultazione
Date le caratteristiche del progetto, Île-de-France Mobilités ha deferito la questione alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico (CNDP). Quest'ultimo ha raccomandato di organizzare una consultazione sotto l'egida di un garante, la signora Claude Brévan.
Qual è il prossimo passo?
La consultazione con il pubblico si è conclusa con la stesura di un rapporto sulla consultazione che riflette gli scambi e le opinioni espresse durante questa fase. Il garante ha inoltre redatto una relazione sulla consultazione. Il processo di dialogo avviato con gli stakeholder locali e il pubblico proseguirà al centro delle prossime fasi del progetto.
Trova i risultati della consultazione preliminare qui!
La consultazione continua
Questa fase di consultazione continua avviene in un momento in cui il progetto è stato oggetto di studi più approfonditi che tengono conto degli insegnamenti tratti dalla consultazione preliminare. La consultazione dovrebbe consentire di proseguire il dialogo con il pubblico su questi sviluppi del progetto.
Durante gli studi condotti, i responsabili del progetto lavorano a stretto contatto con le città al fine di progettare un progetto che soddisfi al meglio le sfide di ciascun territorio.
Gli obiettivi della consultazione in corso:
• Presentare le evoluzioni del progetto dopo la consultazione preliminare
• Dialogo sulle questioni del progetto e sui principi di sviluppo previsti per il fascicolo dell'inchiesta pubblica
• Raccogliere feedback dai partecipanti per preparare i prossimi passi
• Sensibilizzare i residenti sulla fase dell'inchiesta pubblica
Le modalità della consultazione in corso:
Vengono organizzati incontri sotto forma di incontri pubblici, workshop di consultazione e visite sul campo per consentire ai residenti e al pubblico di partecipare allo sviluppo del progetto.