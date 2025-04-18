Tram

EstensioneNanterre > Rueil-Malmaison

Prospettive

Prospettive per le stazioni ©BluePrint / Île-de-France Mobilités:

  • Intenzione di sviluppare Petit Nanterre
  • Intenzione di sviluppare Place de la Boule a Nanterre.
  • Intenzione di sviluppare il centro di Rueil-Malmaison.
  • Intenzione di sviluppare Avenue Maréchal Joffre a Nanterre.
  • Intenzione di sviluppare Avenue Joliot-Curie a Nanterre.
  • Intenzione di sviluppare il capolinea, stazione Château de Malmaison.
  • Intenzione di sviluppare Paul Doumer Street a Rueil-Malmaison
  • Intenzione di sviluppare la stazione del tram sul piazzale della stazione Nanterre-Université.

Prospettive del sito di manutenzione e stoccaggio ©EXFOLIO computer grafica – LA/BA architects - EGIS