EstensioneNanterre > Rueil-Malmaison
Prospettive
Prospettive per le stazioni ©BluePrint / Île-de-France Mobilités:
- Intenzione di sviluppare Petit Nanterre
- Intenzione di sviluppare Place de la Boule a Nanterre.
- Intenzione di sviluppare il centro di Rueil-Malmaison.
- Intenzione di sviluppare Avenue Maréchal Joffre a Nanterre.
- Intenzione di sviluppare Avenue Joliot-Curie a Nanterre.
- Intenzione di sviluppare il capolinea, stazione Château de Malmaison.
- Intenzione di sviluppare Paul Doumer Street a Rueil-Malmaison
- Intenzione di sviluppare la stazione del tram sul piazzale della stazione Nanterre-Université.