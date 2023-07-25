EstensioneNanterre > Rueil-Malmaison
Posso guidare una bicicletta sul tram 1?
Sulla rete Ile-de-France, l'accesso a bordo con le biciclette è consentito solo sulla rete ferroviaria, durante le ore non di punta, preservando la sicurezza dei passeggeri. In effetti, il trasporto di biciclette nella RER o nei treni non è un diritto, ma una possibilità offerta a condizione di frequentare il treno.
A priori, come nei tram già in servizio, le biciclette non saranno ammesse nel tram 1. In effetti, un tram è più stretto di un RER o di un treno.
Inoltre, il percorso del tram è raddoppiato da una pista ciclabile. Infatti, per un breve tragitto, un ciclista tenderà a raggiungere direttamente la sua destinazione senza utilizzare i mezzi pubblici.
Il progetto sarà conforme al piano generale Véligo e fornirà, vicino a ciascuna stazione, armadietti sicuri o cerchi per biciclette.