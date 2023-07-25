Quali aiuti sono previsti per le imprese e le imprese durante i lavori?

I danni commerciali che i professionisti locali possono incontrare vicino ai lavori della tramvia sono destinati ad essere risarciti.

Per facilitarne l'esame, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di istituire una commissione di composizione amichevole il cui scopo è:

centralizzare e indagare sulle richieste di risarcimento per danni commerciali;

emettere un parere presso le amministrazioni aggiudicatrici.

Questo tipo di commissione è generalmente presieduta da un membro del tribunale amministrativo e coinvolge la Camera di commercio e dell'industria, la Camera dell'artigianato o i comuni interessati.

Spiegazioni precise saranno date a tutti molto presto nel cantiere in modo che i commercianti possano organizzarsi (file da costituire prima dei lavori...).