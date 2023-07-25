Quali servizi saranno disponibili nelle stazioni?

Le stazioni saranno arredate con arredi urbani moderni e confortevoli che verranno scelti nelle fasi successive. In ogni stazione saranno installati distributori automatici di biglietti e apparecchiature dinamiche di informazione dei passeggeri che specificano il tempo di attesa.

Le stazioni e i loro accessi saranno attrezzati per essere completamente sicuri per i pedoni: attraversamenti pedonali sicuri, segnaletica, arredo urbano, ecc. Inoltre, l'inserimento di un tram consente di calmare il traffico automobilistico, il che aumenterà la sicurezza dei pedoni.