Cos'è una consultazione consigliata con un garante?

La consultazione del progetto di estensione del Tram 1 si svolge sotto l'egida di un garante dal 7 novembre 2016 al 12 gennaio 2017.

Per un progetto il cui costo è superiore a 300 milioni di euro (articolo 121-9 del codice dell'ambiente), il rinvio alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico (CNDP) è obbligatorio. Île-de-France Mobilités ha quindi inviato al CNDP un dossier che presenta gli obiettivi e le caratteristiche principali del progetto, nonché le questioni socio-economiche, il costo stimato e l'identificazione degli impatti significativi del progetto sull'ambiente o sulla pianificazione territoriale. Il CNDP ha deciso di non tenere un dibattito pubblico, ma ha raccomandato di tenere una consultazione con un garante. Con decisione del 31 agosto 2016, la sig.ra Claude Brevan è stata nominata dal CNDP quale garante.

In generale, un garante è responsabile di garantire la sincerità e il corretto svolgimento di una consultazione. Al di fuori delle parti interessate, mira a creare un clima di fiducia tra loro, i responsabili del progetto e il pubblico, al fine di facilitare il processo di consultazione. Il suo ruolo è quello di garantire che le raccomandazioni del CNDP sulle modalità di consultazione siano attuate.