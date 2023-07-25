Quali sviluppi sono previsti lungo il percorso: marciapiedi, piste ciclabili, piantagioni?

L'inserimento di un tram è un'opportunità per ripensare la condivisione dello spazio tra tram, auto, biciclette e pedoni. Questa sarà l'occasione per una ristrutturazione da facciata a facciata sull'intero percorso. Questo trattamento consente una riqualificazione che migliora l'uso degli spazi e il loro aspetto qualitativo.

Questi sviluppi saranno progettati in articolazione con i progetti urbani. Si cercherà l'identità e la coerenza degli sviluppi lungo tutto il percorso, ma le specificità locali saranno prese in considerazione in associazione con le città interessate.

Più spazio sarà dato agli spostamenti pedonali e alle biciclette, pur essendo vigili sulle condizioni del traffico stradale. Particolare attenzione sarà rivolta anche agli alberi e al paesaggio.