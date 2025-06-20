Uno sguardo all'incontro pubblico del 18 giugno

Il 18 giugno 2025 si è tenuto un incontro pubblico a Clamart nell'ambito della consultazione in corso sul progetto di estensione del tram T10. In questa occasione, Île-de-France Mobilités ha potuto presentare i risultati dell'esame delle alternative menzionate durante la consultazione preliminare e quindi dettagliare gli scenari consolidati previsti in questa fase per ciascun settore del progetto. Due momenti di scambio hanno permesso di rispondere alle tante domande del pubblico.

Più di 400 persone erano presenti nella sala Jules Hunebelle, a testimonianza del coinvolgimento e dell'interesse del pubblico. Île-de-France Mobilités ringrazia i partecipanti per la loro mobilitazione attiva, la qualità dei loro scambi e il regolare svolgimento dell'incontro.