12, sai cos'è questa cifra?

12 Questo è il numero della linea che ti offrirà 1 tram-treno ogni 12 minuti* nelle ore di punta. Tra Massy-Palaiseau e Evry-Courcouronnes il viaggio sarà di circa 42 minuti e saranno attraversate 12 città dell'Essonne. Il T12 funzionerà tutti i giorni dalle 05:00 alle 00:00.

Il tram-treno T12 sarà in grado di ospitare 500 passeggeri, con circa 190 posti a sedere! Questo è il doppio rispetto ad altri tram-treni, perché il T12 viaggia in doppia unità, vale a dire due treni assemblati.

*La frequenza verrà adattata quando il T12 entrerà in servizio. Il passaggio del tram-treno ogni 10 minuti sarà in vigore nel 2024.