Andiamo per la costruzione della nuova stazione di Champlan!

Nel febbraio 2022, i lavori di costruzione della nuova stazione di Champlan sono entrati in una nuova fase con il completamento delle banchine, due ascensori e un sottopassaggio.

Situata all'incrocio tra la linea ferroviaria RER C e Chemin de Chilly, la stazione è destinata a sostenere lo sviluppo della città.

Molte strutture sono previste per accogliervi nelle migliori condizioni:

  • Maggiore accessibilità: marciapiedi a livello dei treni, installazione di ascensori, sottopassaggio per facilitare l'accesso ai marciapiedi
  • Collegamenti creati: ricovero per biciclette con 14 posti, linee di autobus nelle vicinanze, parcheggio per automobilisti
  • Attrezzature adattate: stazione illuminata e sicura, sistema di informazione visiva e sonora dei passeggeri, distributori automatici di biglietti

Scopri le prime immagini del cantiere e della stazione a termine!

