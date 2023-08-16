Andiamo per la costruzione della nuova stazione di Champlan!
Nel febbraio 2022, i lavori di costruzione della nuova stazione di Champlan sono entrati in una nuova fase con il completamento delle banchine, due ascensori e un sottopassaggio.
Situata all'incrocio tra la linea ferroviaria RER C e Chemin de Chilly, la stazione è destinata a sostenere lo sviluppo della città.
Molte strutture sono previste per accogliervi nelle migliori condizioni:
- Maggiore accessibilità: marciapiedi a livello dei treni, installazione di ascensori, sottopassaggio per facilitare l'accesso ai marciapiedi
- Collegamenti creati: ricovero per biciclette con 14 posti, linee di autobus nelle vicinanze, parcheggio per automobilisti
- Attrezzature adattate: stazione illuminata e sicura, sistema di informazione visiva e sonora dei passeggeri, distributori automatici di biglietti
Scopri le prime immagini del cantiere e della stazione a termine!