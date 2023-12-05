Scopri il programma del tuo giorno di inaugurazione!
Pubblicato su
Incontriamoci sabato 9 dicembre per una festosa giornata di inaugurazione per festeggiare l'arrivo del tram-treno T12!
Partecipa all'intrattenimento lungo tutta la linea e sali a bordo* del T12 alla stazione di tua scelta dalle 12:30 alle 17:30.
Nel programma di questa giornata:
Villaggio delle vacanze sul piazzale del municipio di Évry-Courcouronnes:
> Foodtruck
> Photobooth
> Giochi
14h > 15h30
> Spettacolo di danza afro hip-hop
15:30 > 17
> Concerto Jazz
Villaggio di intrattenimento alla stazione T12 di Épinay-sur-Orge:
> Foodtruck
> Animazioni di mobilità
> Concerti di musica jazz e caraibica
Lungo il percorso in prossimità delle stazioni:
> Spettacoli di clown, intrattenimento musicale, ballerini, maghi...
*Imbarco con un biglietto di trasporto valido
Non vediamo l'ora di rivederti 🥳