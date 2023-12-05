Tram

Nuova lineaMassy > Évry-Courcouronnes

Scopri il programma del tuo giorno di inaugurazione!

Pubblicato su

Incontriamoci sabato 9 dicembre per una festosa giornata di inaugurazione per festeggiare l'arrivo del tram-treno T12!

Partecipa all'intrattenimento lungo tutta la linea e sali a bordo* del T12 alla stazione di tua scelta dalle 12:30 alle 17:30.

Nel programma di questa giornata:

Villaggio delle vacanze sul piazzale del municipio di Évry-Courcouronnes:

> Foodtruck

> Photobooth

> Giochi

14h > 15h30

> Spettacolo di danza afro hip-hop

15:30 > 17

> Concerto Jazz

Villaggio di intrattenimento alla stazione T12 di Épinay-sur-Orge:

> Foodtruck

> Animazioni di mobilità

> Concerti di musica jazz e caraibica

Lungo il percorso in prossimità delle stazioni:

> Spettacoli di clown, intrattenimento musicale, ballerini, maghi...

*Imbarco con un biglietto di trasporto valido

Non vediamo l'ora di rivederti 🥳