Potrai prendere il T12 in anteprima sabato 9 dicembre durante l'inaugurazione!
Venite a festeggiare l'arrivo del T12 in questo giorno di festa.
Dopo diversi anni di lavoro, è finalmente giunto il momento di scoprire questo nuovo mezzo di trasporto, che non solo faciliterà i nostri spostamenti, ma contribuirà anche a rendere la città più verde e accessibile a tutti.
La giornata di inaugurazione inizierà sabato 9 dicembre alle 11 con gli interventi dei finanziatori del progetto sul piazzale dei Diritti Umani e dei Cittadini a Évry-Courcouronnes.
Da mezzogiorno inizieranno i viaggi inaugurali fino alle 17. Il pubblico potrà salire a bordo dei treni per la prima volta, con un biglietto di trasporto convalidato e scoprire l'intera linea tra Evry-Courcouronnes e Massy-Palaiseau.
Allo stesso tempo, un villaggio di intrattenimento si svolgerà di fronte ai diritti umani e dei cittadini a Évry-Courcouronnes, sono previste anche animazioni nel resort.
Siate lì, con la famiglia o gli amici, e festeggiamo insieme la messa in servizio del tram-treno T12. Il servizio commerciale del T12 inizierà la mattina successiva dalle 5:00.