Goditi l'intrattenimento vicino a te, sabato 9 dicembre!
Dalle 12:30 alle 17:00, l'intrattenimento è organizzato intorno alla linea tram-treno T12. Oltre ai 3 villaggi di intrattenimento (Évry-Courcouronnes, Épinay-sur-Orge e Massy-Palaiseau) puoi anche andare, con amici o familiari, a:
- La stazione di Bois Saint-Eutrope a Ris Orangis,
- La stazione Ferme Neuve a Grigny,
- La stazione Coteaux de l'Orge a Viry-Châtillon,
- La stazione Parc du Château a Morsang-sur-Orge,
- Stazione di Longjumeau,
- La stazione Chilly-Mazarin,
- E la stazione di Champlan.
Il T12 è tuo!