Grigny, Ris-Orangis, Évry-Courcouronnes
A Grigny e Ris-Orangis
La stazione Ferme Neuve
Il progetto del tram T12 contribuirà ad aprire il quartiere Grande-Borne. È in fase di riabilitazione nell'ambito di un programma finanziato dall'Agenzia nazionale per il rinnovamento urbano. La prima fase dei lavori sarà completata nel 2019 e proseguirà in particolare nei settori Meridien e Places Hautes, vicino alla futura tramvia.
Il tram T12 attraverserà l'autostrada attraverso un nuovo ponte lungo 60 m per creare un collegamento tra il centro della città di Grigny e il quartiere Grande-Borne. Sul ponte, una corsia sarà riservata a ciclisti e pedoni.
I residenti del centro di Grigny e gli studenti del collegio Sonia-Delaunay potranno prendere il tram T12 alla stazione Ferme Neuve in corrispondenza del futuro T Zen 4. Sul ponte è in corso un'operazione di sviluppo per creare un cuore della città e prevede entro il 2024 la costruzione di abitazioni, negozi tra cui un supermercato alimentare e attrezzature culturali tra cui il conservatorio.
La stazione Bois de Saint-Eutrope
Il tram T12 si fermerà alla stazione Bois de Saint-Eutrope, vicino al vecchio ippodromo. Questo spazio di 130 ettari
sarà potenziato dalla creazione del Grand Paris Sport Cluster, un centro di eccellenza dedicato allo sport, alla salute e all'innovazione.
A Évry-Courcouronnes
Le stazioni Trattato di Roma e Bois Briard
Il tram T12 attraverserà quindi la città di Évry-Courcouronnes. Le stazioni Traité de Rome e Bois Briard saranno situate nel cuore di un nuovo viale urbano che promuoverà la mobilità dolce attraverso piste ciclabili e percorsi pedonali protetti. L'incrocio del Trattato di Roma sarà convertito in un incrocio semaforico per regolare il traffico tra la tramvia e gli altri veicoli. In questo settore, il tram T12 servirà Courcouronnes Centre e poi il centro culturale della Ferme du Bois Briard e il Parc du Lac, che saranno così più facilmente accessibili.
La stazione di Évry-Courcouronnes
Il tram T12 raggiungerà il suo capolinea alla stazione di Évry-Courcouronnes con maggiore intermodalità. Infatti, sarà in corrispondenza con la RER D, le linee di autobus 91.05, 415, 416 e la futura T Zen 4. A pochi minuti a piedi dal municipio e dall'Università di Évry-Paris-Saclay, il tram T12 irrigherà un centro città rinnovato ricco di una nuova offerta di alloggi, negozi locali e strutture pubbliche.
Le opere emblematiche del settore
Per consentire il passaggio del tram T12 sull'autostrada A6, sono stati costruiti 3 ponti:
- a Grigny: costruzione di un ponte lungo 62 metri, situato sulla A6 e sugli acquedotti di Vanne e Loing;
- a Ris-Orangis: costruzione di un ponte lungo 97 metri vicino al vecchio ippodromo;
- a Évry-Courcouronnes: costruzione di un ponte lungo 89 metri parallelo al ponte Delouvrier.