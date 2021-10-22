Grigny, Ris-Orangis, Évry-Courcouronnes

Le stazioni Trattato di Roma e Bois Briard

Il tram T12 attraverserà quindi la città di Évry-Courcouronnes. Le stazioni Traité de Rome e Bois Briard saranno situate nel cuore di un nuovo viale urbano che promuoverà la mobilità dolce attraverso piste ciclabili e percorsi pedonali protetti. L'incrocio del Trattato di Roma sarà convertito in un incrocio semaforico per regolare il traffico tra la tramvia e gli altri veicoli. In questo settore, il tram T12 servirà Courcouronnes Centre e poi il centro culturale della Ferme du Bois Briard e il Parc du Lac, che saranno così più facilmente accessibili.

La stazione di Évry-Courcouronnes

Il tram T12 raggiungerà il suo capolinea alla stazione di Évry-Courcouronnes con maggiore intermodalità. Infatti, sarà in corrispondenza con la RER D, le linee di autobus 91.05, 415, 416 e la futura T Zen 4. A pochi minuti a piedi dal municipio e dall'Università di Évry-Paris-Saclay, il tram T12 irrigherà un centro città rinnovato ricco di una nuova offerta di alloggi, negozi locali e strutture pubbliche.