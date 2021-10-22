Stazioni e materiale rotabile

Le stazioni del tram-treno T12 diventeranno punti di riferimento per gli abitanti. Permetteranno agli utenti di attendere in condizioni ottimali di comfort:

posti a sedere e la presenza di rifugi in vetro per proteggersi dal freddo, dalla pioggia, dal vento o dal sole;

Illuminazione costante, piacevole e rassicurante su tutte le banchine. La scelta cadrà sull'illuminazione a basso consumo. Verrà installato un rilevatore di presenza per modulare la luminosità;

un sistema di videosorveglianza e chioschi di chiamata di emergenza;

servizi ai passeggeri come schermi informativi in tempo reale, vendita di biglietti, visualizzazione della mappa della linea.

Le stazioni RER C esistenti saranno convertite in stazioni del tram. Il binario sarà sollevato in modo che il gradino e la piattaforma siano alla stessa altezza, garantendo l'accessibilità per tutti i passeggeri. Per accogliere il nuovo materiale rotabile più corto, la lunghezza dei marciapiedi sarà ridotta.

Un tram moderno e confortevole

Il tram-treno T12 è un mezzo di trasporto confortevole, accessibile al 100%, moderno e che circola sia sulla rete ferroviaria che sui binari urbani. Questa apparecchiatura ha sia le caratteristiche di un tram (scartamento, accelerazione, frenata), sia quelle di un treno (velocità massima, equipaggiamento di sicurezza a bordo).

Il futuro tram-treno T12 è il DUALIS prodotto da Alstom. Sarà in grado di trasportare 251 passeggeri e offrirà 92 posti a sedere. Circolerà in unità doppie (due treni assemblati, quindi più di 500 passeggeri). In totale, il veicolo sarà lungo 84 metri e largo 2,65 metri.

I 23 convogli del tram-treno T12 sono progettati e assemblati in Francia nel sito Alstom di Valenciennes – Petite-Forêt. Sono finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités per un importo di 145 milioni di euro.