Lavori di concessione in corso a Poissy: anticipa i tuoi viaggi

Da settembre 2024 e fino a giugno 2025, i lavori di concessione si svolgeranno in diverse aree della città di Poissy: nel centro della città tra Avenue de Versailles e Place de l'Europe e nel quartiere di Rue Saint-Sébastien e Rue Adrienne Bolland.

L'obiettivo di questo lavoro? Deviare le reti esistenti (internet, acqua, elettricità, ecc.) per consentire la costruzione dell'estensione del tram T13. Al di là di una deviazione, consente anche ai concessionari di modernizzare le reti al fine di offrire un servizio sempre più efficiente ai residenti locali. Questo lavoro è guidato dai concessionari stessi, in questo caso la Comunità urbana della Grande Parigi Senna e Oise (GPSEO), Orange, GRDF ed Enedis.

Si prevedono impatti sul traffico automobilistico:

L'accesso a Rue de la Bruyère sarà riservato ai residenti locali a partire da ottobre 2024.

Tra Charles Maréchal Street e Devaux Boulevard, Gambetta Boulevard sarà a senso unico da ottobre 2024 a febbraio 2025.

Quando possibile, si raccomanda quindi di evitare l'area durante il periodo di lavoro.

Tutti i negozi rimangono accessibili durante il periodo.

Per saperne di più su questo lavoro, puoi consultare la pagina dedicata o consultare le informazioni sul lavoro nella mediateca.