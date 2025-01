Dans le cadre du projet de prolongement du Tramway T13, les travaux concessionnaires consistent à déplacer les réseaux souterrains, qu'ils soient « secs » (électricité, fibre, gaz) ou « humides » (eau potable, assainissement). Ces réseaux doivent être repositionnés sous le trottoir et la chaussée, en respectant des normes strictes concernant les profondeurs et distances entre eux.

Coordonnés par Île-de-France Mobilités, ces travaux sont réalisés et financés par les entreprises concessionnaires (Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, Orange, GRDF, etc.). Ils sont nécessaires pour permettre la construction de la plateforme du tramway sans interrompre l'accès aux réseaux, tout en modernisant les installations (nouveaux raccordements, enfouissement de réseaux, amélioration de l'isolation, etc.).

Ces travaux sont donc une opportunité de modernisation et d'amélioration des infrastructures existantes.