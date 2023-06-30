Estensione del T13, un nuovo passo fatto!
Il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha appena approvato il progetto preliminare (AVP) che modifica l'estensione del T13 da Saint-Germain ad Achères. Dopo la dichiarazione di pubblica utilità nel 2018 e l'AVP nel 2021, questo voto segna un passo importante verso la realizzazione del progetto.
Va ricordato che lo scopo della fase di pre-progetto (AVP) è quello di dimensionare il progetto nelle sue grandi linee al fine di stabilire un programma definitivo e un costo complessivo stimato. L'AVP modificativo, d'altra parte, alimentato da studi di progetto (studi dettagliati), mira ad approvare un programma e un costo ottimizzati.
Un programma ottimizzato
Gli studi di progetto si basano su un programma ottimizzato, che integra risparmi sui costi, come l'estensione del binario unico nella foresta di Saint-Germain, l'inserimento del capolinea RER di Achères a ovest dei binari ferroviari o la dismissione di 4,3 km dell'ex Grande Ceinture ferroviaire. Questa chiusura amministrativa consente di ridurre considerevolmente l'altezza e la lunghezza dei muri di sostegno a livello dell'inserimento del tram a Poissy e di demolire due ponti che portano l'ex grande cintura, migliorando così l'ingresso alla città di Poissy e l'inserimento paesaggistico e urbano del T13 nell'Avenue de Versailles. Tutte le ottimizzazioni integrate negli studi di progetto e quindi nell'AVP modificativo rappresentano un risparmio di 61 milioni di euro rispetto all'AVP del 2021.
Il progetto sta andando avanti
Gli studi a livello di progetto sono in corso. L'imminente presentazione della domanda di autorizzazione ambientale sarà seguita dallo svolgimento di un'inchiesta pubblica ambientale nella primavera del 2024.
Parallelamente, nel 2021 sono iniziati i lavori di concessione per deviare le reti (acqua, elettricità, telecomunicazioni, ecc.) situate sotto i binari del futuro tram-treno T13. Questa fase è un prerequisito essenziale per i lavori preparatori (2024-2025) e per i lavori infrastrutturali che inizieranno nel 2025. La creazione di binari e stazioni del tram, nonché lo sviluppo urbano e paesaggistico avverrà fino alla fine del 2027. Saranno seguiti da un periodo di test e pulizia prima della sua messa in servizio.
Collegare il nord al sud degli Yvelines
L'estensione della linea alla fine collegherà Saint-Cyr-L'École e Achères, via Poissy, in circa 40 minuti. I luoghi chiave nella regione degli Yvelines saranno collegati dall'estensione del tram T13, senza dover transitare per Parigi.
La rete di trasporto sarà quindi migliorata, grazie a collegamenti efficienti con la rete ferroviaria (RER A ed E, linee L, N e U del Transilien)
Il tram T13 ora passa ogni 10 minuti nelle ore di punta tra Saint-Cyr e Saint-Germain-en-Laye (offerta invernale). Quando la linea estesa ad Achères sarà messa in servizio, questa frequenza sarà raddoppiata sulla sezione comune.