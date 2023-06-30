Estensione del T13, un nuovo passo fatto!

Il progetto sta andando avanti

Gli studi a livello di progetto sono in corso. L'imminente presentazione della domanda di autorizzazione ambientale sarà seguita dallo svolgimento di un'inchiesta pubblica ambientale nella primavera del 2024.

Parallelamente, nel 2021 sono iniziati i lavori di concessione per deviare le reti (acqua, elettricità, telecomunicazioni, ecc.) situate sotto i binari del futuro tram-treno T13. Questa fase è un prerequisito essenziale per i lavori preparatori (2024-2025) e per i lavori infrastrutturali che inizieranno nel 2025. La creazione di binari e stazioni del tram, nonché lo sviluppo urbano e paesaggistico avverrà fino alla fine del 2027. Saranno seguiti da un periodo di test e pulizia prima della sua messa in servizio.

Collegare il nord al sud degli Yvelines

L'estensione della linea alla fine collegherà Saint-Cyr-L'École e Achères, via Poissy, in circa 40 minuti. I luoghi chiave nella regione degli Yvelines saranno collegati dall'estensione del tram T13, senza dover transitare per Parigi.

La rete di trasporto sarà quindi migliorata, grazie a collegamenti efficienti con la rete ferroviaria (RER A ed E, linee L, N e U del Transilien)

Il tram T13 ora passa ogni 10 minuti nelle ore di punta tra Saint-Cyr e Saint-Germain-en-Laye (offerta invernale). Quando la linea estesa ad Achères sarà messa in servizio, questa frequenza sarà raddoppiata sulla sezione comune.