Video - Dietro le quinte del tram T13 Extension: i lavori della concessionaria

I lavori di concessione effettuati prima del progetto di estensione del tram T13 sono ancora in corso a Poissy. Probabilmente li hai già visti.

Ma qual è lo scopo di questo lavoro? Chi li realizza? E quali operazioni vengono eseguite? La prima puntata di "Dietro le quinte dell'estensione del tram T13" risponde a tutte queste domande.

In questo video, Mathieu Jégou, project manager di Île-de-France Mobilités, spiega in cosa consiste il lavoro della concessionaria, perché è essenziale a monte della costruzione della piattaforma tranviaria e il ruolo di Île-de-France Mobilités in questa fase.

Per quanto riguarda i concessionari, Philippe Toutain, direttore operativo dei lavori sulla rete idrica per la Comunità urbana Grand Paris Seine & Oise, spiega le operazioni svolte da GPSEO e il loro interesse per l'ammodernamento della rete fognaria.