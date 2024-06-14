Una newsletter per saperne di più sull'inchiesta pubblica ambientale è ora online
La newsletter speciale Environmental Public Inquiry è online.
Puoi consultarlo nella libreria multimediale.
Questa nuova newsletter è una pubblicazione speciale sull'inchiesta pubblica ambientale, che si svolgerà dal 15 giugno al 15 luglio 2024.
Questo nuovo supporto informativo ti permetterà di capire come il progetto di estensione del tram T13 si inserirà nell'ambiente. Saranno infatti messe in campo diverse misure concrete al fine di evitare, ridurre e compensare gli impatti del progetto sul territorio.
Spieghiamo anche come informarsi tramite un fascicolo di indagine, ma anche come scambiare con un commissario istruttore attraverso 11 uffici istituiti nei tre comuni interessati dal progetto di estensione del tram T13. Infine, vi invitiamo a partecipare condividendo le vostre osservazioni e opinioni attraverso un registro delle indagini pubbliche, ma anche per posta o elettronicamente.
Per saperne di più, non esitate a consultare la newsletter!