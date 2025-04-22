Le compensazioni forestali spiegate in video
Nell'ambito dell'estensione del tram T13, Île-de-France Mobilités è attivamente impegnata a limitare l'impatto ambientale del progetto. Il secondo episodio dietro le quinte del progetto ci mostra le azioni di compensazione ambientale.
In questa occasione, Laura Lemaire, project manager di Île-de-France Mobilités, e Pierre-Emmanuel Savatte, direttore territoriale dell'Ufficio forestale nazionale (ONF), presentano le misure di compensazione forestale.
Azioni concrete per preservare e arricchire le aree forestali
- L'applicazione del metodo ERC (evitare, ridurre, compensare): un approccio rigoroso volto ad evitare gli impatti sugli ambienti naturali, a ridurli quando sono inevitabili o a compensarli quando non potevano essere evitati o ridotti.
- La creazione e il finanziamento di nuovi rimboschimenti, per compensare le aree colpite dai lavori, come sull'Ile d'en Haut a Conflans Sainte-Honorine o sull'ex Grande Ceinture de Poissy.
- La realizzazione di lavori selvicolturali : questi interventi permettono di mantenere gli alberi al fine di favorirne la crescita.
- La piantumazione di giovani alberi, a sostegno della rigenerazione naturale, per garantire la sostenibilità e la diversità delle foreste in futuro.