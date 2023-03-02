La dichiarazione di pubblica utilità del progetto 2018

L'inchiesta pubblica complementare 2018

Un'unica inchiesta pubblica complementare sull'estensione del tram T13 è stata condotta dall'8 gennaio al 9 febbraio 2018. Si tratta di una procedura normativa obbligatoria per lavori, lavori o progetti di sviluppo come l'estensione del tram T13. Definito dal Codice dell'Ambiente, informa il pubblico e gli dà voce. La cosiddetta inchiesta pubblica unica si è concentrata sulla dichiarazione di pubblica utilità e sulla compatibilità dei documenti urbanistici.

Un'ulteriore inchiesta pubblica è necessaria quando il progetto iniziale sottoposto a indagine prima della dichiarazione di pubblica utilità è stato sostanzialmente modificato a seguito delle conclusioni della commissione d'inchiesta. Questo è stato il caso del progetto di estensione del tram T13 da Saint-Germain-en-Laye ad Achères: il percorso iniziale presentato all'inchiesta pubblica del 2014 era stato ridefinito per attraversare il centro della città di Poissy e proporre alla stazione di Poissy un collegamento con la linea E estesa a Mantes-la-Jolie.

Condotta sotto l'egida di una commissione d'inchiesta indipendente nominata dal Tribunale amministrativo di Versailles, l'inchiesta pubblica complementare ha riguardato sia la dichiarazione di pubblica utilità che la compatibilità dei documenti urbanistici. Ha presentato i vantaggi e gli svantaggi del percorso alternativo rispetto al percorso originale, in termini di impatto sull'ambiente e sulla salute umana. Per cinque settimane, nei tre comuni attraversati dal progetto, tutti hanno potuto porre domande e dare la propria opinione. Sono stati ricevuti 1.039 commenti.

Nella sua relazione finale, la commissione d'inchiesta ha espresso all'unanimità parere favorevole sul progetto di estensione del tram T13, dichiarato di pubblica utilità dal prefetto di Yvelines il 6 dicembre 2018.

Sulla mediateca del sito, troverete i documenti sull'inchiesta pubblica complementare dall'8 gennaio a venerdì 9 febbraio 2018.

La consultazione continua del 2017

Al termine della consultazione complementare del 2016, Île-de-France Mobilités si è impegnata a continuare il progetto di estensione del tram T13 soddisfacendo le aspettative espresse dai partecipanti. Si sono tenuti una cinquantina di incontri con le comunità interessate, i servizi statali e le associazioni e sono stati effettuati ulteriori studi sui quartieri di Saint-Exupéry e Gambetta. I risultati sono stati presentati in due incontri pubblici tenutisi a Poissy a gennaio e luglio 2017, ciascuno dei quali ha riunito un centinaio di residenti.

Le consultazioni del 2016 e del 2017 hanno contribuito allo sviluppo dello schema di principio complementare e del fascicolo di indagine pubblica supplementare necessari per presentare il progetto perfezionato al parere pubblico.

Sulla mediateca del sito, troverete i documenti sulla consultazione in corso del 2017.

La consultazione complementare del 2016

Al termine della prima consultazione nel 2013 e dell'inchiesta pubblica unica nel 2014, i proprietari del progetto hanno studiato un nuovo percorso per soddisfare al meglio le esigenze degli abitanti e consentire al maggior numero possibile di persone di beneficiare della tramvia.

È stato studiato un nuovo percorso per l'estensione del tram T13 attraverso il centro di Poissy per servire la stazione RER di Poissy. Questo emendamento ha portato all'organizzazione di una nuova consultazione e di una nuova inchiesta pubblica.

La nuova consultazione sul progetto modificato si è svolta dal 7 marzo all'8 aprile 2016 e ha portato alla raccolta di 862 pareri. Le osservazioni si sono concentrate su:

L'inserimento del tracciato urbano: limitare l'inquinamento acustico e visivo, posizionare correttamente le stazioni;

Impatti del territorio: quantificare e ottimizzare i diritti di passaggio necessari per il progetto, in particolare a Boulevard Gambetta e Rue Adrienne Bolland, e mantenere una consultazione continua con i residenti locali;

Migliorare il servizio al Technoparc di Poissy e al settore della quercia decidua di Achères;

La buona articolazione dell'estensione del tram T13 con la riqualificazione della stazione di Poissy e le modalità di trasporto esistenti e future;

La continuità delle piste ciclabili e la conservazione dei percorsi pedonali;

Informazione regolare del pubblico sullo stato di avanzamento del progetto.

Sulla mediateca del sito, troverete i documenti sulla consultazione complementare dal 7 marzo all'8 aprile 2016.